Overvallers doen alsof ze pakket bezorgen in Den Bosch, bewoner jaagt ze weg met golfclub

Vernieuwde dino-expo keert terug in de Brabanthal­len: ‘Een vervolg kon niet uitblijven’

27 mei DEN BOSCH - In de Bossche Brabanthallen zijn van 17 juli tot en met 18 augustus meer dan 10.000 vierkante meter gereserveerd voor de expositie World of Dino’s. De ‘grootste reizende Dino Expo van Europa’ keert na twee jaar ‘compleet vernieuwd terug’ in Den Bosch.