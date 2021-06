Overwerken om met camper en caravan op pad te kunnen: ‘Maak op tijd een afspraak, anders is het straks echt nee’

Hoe een Bossche pannenhan­de­laar uitgroeide tot de transferto­ve­naar van de Turkse landskampi­oen

4 juni Erdal Torunogullari (56) geldt in Turkije als de architect achter het succes van Beşiktaş. En toch gedijt het bestuurslid het best in de luwte van Den Bosch, waar hij sinds 1988 woont. Het verhaal van een pannenhandelaar die uitgroeide tot de transfertovenaar van de Turkse landskampioen.