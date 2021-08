PA (Podium Azijnfabriek) kan eindelijk van start op nieuwe stek

DJ-avonden, jazzconcerten, kamermuziek, pop, maar ook theater, cabaret en comedy zijn vanaf volgende maand te vinden bij Podium Azijnfabriek. Of PA moet je tegenwoordig zeggen. Niet alleen korter volgens Sóphie van Oirschot-Rijnaarts (36), maar ook meer 2021. ,,PA bekt beter. En het heeft iets gemoedelijks. Bovendien heb ik Podium Azijnfabriek een week voor de eerste lockdown overgenomen van mijn vader Jan, dus daarmee is het ook een soort eerbetoon.”

Het is nu alleen nog een kwestie van de puntjes op de i. Nog wat meubilair, kunst aan de muur en de naam op de voorgevel. Toen Theaterfestival Boulevard een paar maanden geleden aanklopte voor vier verschillende voorstellingen ging het klaarmaken van de zaal en de foyer voor.

Wel een bar, géén tribune

,,We hebben even iets harder doorgewerkt. Het is voor ons een mooie kans om voor de opening al bezoekers te ontvangen. We zien sinds Boulevard dat het aantal aanmeldingen voor onze nieuwsbrief stijgen. De zaal is nu ingedeeld volgens de Boulevardopstelling met een tribune, waardoor je de bar niet ziet. Ik wilde heel graag een bar. Normaal is er geen tribune.”

Van oudsher is er in het pand aan de Triniteitstraat, eigendom van de gemeente, een vlakke vloertheater gevestigd zoals het heet, met veel minder afstand tussen spelers en publiek. Eerst onder de naam Theater Bis, later - tot 2012 - zat er het Koningstheater. Die naam staat overigens nog steeds bij de deurbel.

Volledig scherm De bel bij het pand aan de Triniteitstraat in Den Bosch waar inmiddels Podium Azijnfabriek zit, vermeldt nog altijd Koningstheater. Terwijl dat al negen jaar weg is daar. © Annemiek Steenbekkers/BD

Sinds 2015 is er gesproken, gediscussieerd en onderhandeld over de toekomst van het cultureel podium. Tot rechtszaken aan toe, omdat het er voor de Azijnfabriek lange tijd naar uitzag dat er geen alternatieve huisvesting was. De Azijnfabriek maakte sinds 1989 gebruik van een deel van de oude Jacobskerk aan de Bethaniëstraat en moet plaats maken voor de nieuwe afdeling Erfgoed. Onder Jan Rijnaarts ging het in 2004 Podium Azijnfabriek heten.

Toen de Triniteitstraat als locatie eenmaal definitief was, kwam het volgende: onverwachte gebreken in vloerbalken en delen van het dak. Waardoor de verbouwing niet alleen bijna acht ton duurder uitviel, maar ook langer duurde. Van Oirschot: ,,We hebben het podium aan de andere kant van de zaal gepositioneerd. Latje voor latje er uitgehaald en weer neergelegd.” Praktischer voor ‘backstage’ en ook logistiek qua bevoorrading van de bar. ,,Voor mijn gevoel klopte het eerst niet.”

De ambitie: flink meer bezoekers

Linksom of rechtsom: de huidige stek is een stuk groter: van ruimte voor 100 mensen naar 180 tot 200 en zelfs nog wat meer. Van Oirschots verwachting en ambitie is dan ook de 26.000 bezoekers op jaarbasis flink op te krikken. Met verschillende soorten vermaak, met verhuur, met aanschuifdiners en vooral ook met muziek.

Op de agenda onder meer de Dutch Swing College Band, Shirma Rouse, de finale van de Conservatorium Talent Award van Jazz in Duketown, optredens in het kader van November Music en zo’n 70 lunchconcerten in samenwerking met Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch dat publiek trekt van Den Bosch tot Hilvarenbeek en van Rosmalen en Vught tot Schijndel, Oisterwijk en Tilburg.