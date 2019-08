Paal in Bossche Postelstraat: ‘Brutaaltjes hebben urenlang vrij spel’

Een witte Seat rijdt deze zaterdagavond even over tienen met flinke vaart over de Bossche Vughterstraat. Het donkere dashboard is over de volle breedte verlicht met tientallen helblauwe lampjes. En er klinkt muziek. Achter het stuur zit een man van in de dertig met een leeftijdsgenoot ernaast. Op de hoek met de Postelstraat stranden ze bij een paal met rode knipperlichtjes. De Seat-rijder mist het pasje waarmee buurtbewoners deze blokkade in de grond laten zakken. Hij gaat achteruit en rijdt even verderop met piepende banden de St. Jorisstraat in.