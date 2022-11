Paarden tijdens carnaval kunnen niet, vindt Partij voor de Dieren, en ook niet het paard van Sinterklaas

Geen onderbroe­ken­lol tijdens avond over de overgang: ‘Wat als de doos met eieren leeg is?’

ROSMALEN - Tijdens de theatervoorstelling van gynaecologen Kerkhof & Kerkhof in Rosmalen ging het vooral over de overgang. Toch was er ook een andere boodschap: vrouwen, hou ’t droog!

