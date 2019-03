Pacific Circus met Wiel des Doods in Vught

Jacco de Koning mag als nieuwe voorzitter van voetbal­club Zwaluw nieuwbouw­plan proberen vlot te trekken

11:01 VUGHT - Jacco de Koning (47) is de beoogde nieuwe voorzitter van Zwaluw V.F.C. De Koning kent de politiek in Vught en hoopt zo dat de club zijn 90-jarige bestaan in 2021 viert in een nieuwe accommodatie.