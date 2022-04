Padel is hot in de regio waar de banen als paddenstoelen uit de grond schieten

Leon Blank van LTV Berlicum loopt zaterdag héél trots over het terrein van zijn tennisvereniging. Het is het openingsweekend van de vier padelbanen waar constant mensen op aan het spelen zijn en anderen wachten op hun beurt. Bij de ingang ligt nog een braakliggend grasveldje. ,,En hier komen voor de zomervakantie nog eens drie banen”, zegt hij met een grote glimlach. Het moge duidelijk zijn: padel is hot in Berlicum.