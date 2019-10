Padel, redder van de tennisclubs?

Als een van de eerste verenigingen in Nederland besloot tennisclub Maaspoort in 2010 een nieuwe sport te omarmen: padel. De vereniging legde twee padelbanen aan: kleine tennisbanen (20 bij 10 meter) met een glazen wand eromheen. Deze mix van tennis en squash moest zorgen voor een frisse wind en bovenal nieuwe leden.



,,Ik durf nu wel te stellen dat het een gouden zet geweest is”, zegt voorzitter Peter Verschuur. Daarmee wijst hij op het ledenaantal van de vereniging. Na een periode waarin het aan leden terugliep van 1000 naar 425, is het aantal de laatste jaren gestaag gestegen tot ongeveer 500. Verschuur, zonder twijfel: ,,Daar hebben de padelbanen voor gezorgd.”



In navolging van Maaspoort hebben meerdere tennisverenigingen de sport, die via Spanje is komen overwaaien uit Mexico, in hun hart gesloten. Volgens cijfers van de Koninklijke Nederlandse tennisbond (KNLTB) liggen er verspreid over 117 verenigingen ongeveer 300 padelbanen in Nederland. ,,Het is een laagdrempelige sport, die makkelijk te leren is”, zegt Henk Schut namens de KNLTB.