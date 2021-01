Paleiskwartier als voorbeeld in vijftien landen: ‘Het blijft altijd in beweging’

Hoe kun je een stad nieuwe energie geven, door stadsdelen opnieuw in te richten? En hoe verjong je een stad, zonder uit te hoeven breiden? In ruim 160 pagina's legt stedenbouwkundige Shyam Khandekar het uit met het Paleiskwartier als lichtend voorbeeld in het Nederlands- én Engelstalige boek ‘Ontwerpen voor duurzaamheid door herontwikkeling. Leren van Paleiskwartier’. ,,Het is al naar vijftien landen verscheept", zegt Khandekar met trots. ,,In Amerika, Australië, Canada en India hebben ze het boek besteld.”