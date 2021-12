Pand met lachgasvulstation is van dezelfde eigenaar van gebouw waar eerder lachgasflessen zijn gevonden

DEN BOSCH - Dat agenten deze week een lachgasvulstation vonden in een pand aan het Bossche Vogelplein is niet alleen opvallend omdat het gebouw is gevestigd schuin tegenover het politiebureau. Want volgens een woordvoerder van de gemeente staat het bewuste gebouw naast een pand waar in september vorig jaar een aantal flessen lachgas werden gevonden.