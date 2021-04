Pand SNS Bank wordt bedrijfsverzamelgebouw: ‘Kunnen zo'n tien tot vijftien bedrijven in’

,,Het pand ligt mooi aan de A2 en Den Bosch heeft een gunstige ligging ten opzichte van Amsterdam en Utrecht. Verder zijn in Den Bosch veel ICT-bedrijven en nutsbedrijven gevestigd. Dat maakt dit een interessante stap voor ons”, zegt Maurice Vermeulen van Bond Concepts. Op dit moment is men al in gesprek met verschillende bedrijven, maar Vermeulen noemt dat nog ‘prematuur’.

Drie delen

Het bedrijf heeft in Breda al twee gebouwen en in Eindhoven één. Nu komt daar dus Den Bosch bij met de aankoop van het pand van SNS Bank op Pettelaarpark. Dat bestaat uit drie delen: de toren, een laag middenstuk en een gedeelte bestaande uit vijf verdiepingen. ,,We kunnen er tussen de tien en vijftien bedrijven kwijt”, stelt Vermeulen.

Pettelaarpark gezien vanaf de bovenste verdieping van het Provinciehuis. In het midden de SNS Bank. © roy lazet

SNS Bank verhuist

Het pand beslaat zo'n twaalfduizend vierkante meter, al gaan zo'n ruim vijfduizend vierkante meter al richting de SNS Bank dat direct ruimte terug huurt. Het personeel van de bank gaat wel verhuizen. Uit de toren naar de andere kant van het complex. ,, De begane grond en de vijfde verdieping daar, dat nu nog een restaurant is, zijn we al aan het verbouwen”, zegt Vermeulen. De verbouwing komt op naam van First Crown Beheer, dat het pand ook in beheer neemt.

De komende tijd wordt er nog meer geklust. Het middengedeelte gaat namelijk ook op de schop. Dat moet volgens Vermeulen het ‘sociale hart’ van het bedrijfsverzamelgebouw worden. ,,Daar komt een restaurant, maar ook flexplekken en vergaderzalen komen er. Aan het einde van het jaar zijn we daar klaar mee.”

Internationaal mikken

In Breda huisvest Bond verschillende multinationals in de bedrijfsverzamelgebouwen, zoals Mondelēz International (bekend van Milka, Côte d’Or, Toblerone en Stimorol) en rederij Seatrade. In Den Bosch hoopt Vermeulen ook multinationals van naam binnen te hengelen. ,,En dan helpt het dat zo’n gerenommeerd bedrijf als SNS Bank erin blijft zitten. Dat trekt toch aan. Maar in Breda en Eindhoven huisvesten we ook mooie MKB-bedrijven die regionaal of landelijk actief zijn en dat gaan we hier ook doen.”