Papieren bezoekerskaartjes blijven langer geldig; in afwachting van persoonlijke uitleg over digitalisering

Luxor in Den Bosch wordt het theater voor de grootste Scotch & So­da-win­kel ter wereld

17 maart DEN BOSCH - Het oude Luxor-theater aan de Hooge Steenweg in de Bossche binnenstad wordt de grootste Scotch & Soda-winkel ter wereld. Het Amsterdamse kledingmerk gaat op 25 maart in het pand beginnen. De twee bestaande vestigingen in Den Bosch gaan sluiten.