Papieren vliegtuigjes als wandschildering onder viaduct Orthen: ‘Graffiti, maar dan zonder letters’

DEN BOSCH - Gewapend met spuitbussen verf is Jan-Henk van Ieperen deze week aan de gang onder een viaduct op Orthen in Den Bosch. Met ‘graffiti zonder letters’ probeert hij het bouwwerk te verfraaien en hij heeft zijn zinnen ook al op een andere plek gezet.

Hij was donderdagochtend nog niet eens begonnen met het spuiten van de papieren vliegtuigjes of hij kreeg al complimenten van voorbijgangers. ,,En toen had ik de muur alleen nog maar blauw gemaakt", zegt Jan-Henk van Ieperen lachend. ,,Voor de rest stond er nog níks op. Maar zo kun je dus al nagaan hoe dit gewaardeerd wordt.”

Origami

Van Ieperen is een druk baasje. Met kunstenaarscollectief Kings of Colors is hij de laatste jaren in elke hoek van Den Bosch bezig geweest om de stad een stukje mooier te maken met graffiti en wandschilderingen. Hier op Orthen is hij druk bezig met een ontwerp gebaseerd op de Japanse vouwkunst origami. ,,Het vouwen van vliegtuigjes kan gezien worden als een vorm van origami. Een blad papier wordt met wat vouw- en plooiwerk een gevleugelde boodschap. Graffiti maar dan zonder letters", zegt Van Ieperen.

Volledig scherm Een van de vier papieren vliegtuigjes onder een viaduct op Orthen © Roel Kuilder

Het is de tweede viaduct op Orthen die hij aan het bespuiten is. Eerder werd aan de andere kant van de weg, bij de Van Herpensweide, ook een viaduct verfraaid al valt over smaak te twisten natuurlijk. ,,In het kader van het project van graffiti tegen graffiti vanuit de gemeente. Daar hebben we al verschillende plekjes voor gehad en voor deze plek wilden ze iets meer richting een wandschildering gaan", legt Van Ieperen uit.

Volledig scherm De graffiti onder het viaduct op de Van Herpensweide © Roel Kuilder

Graag zou hij op meer plekken aan de slag gaan. Een zo'n plek is al bekend. Op de Lambooybrug gaat hij binnenkort beginnen. ,,Als het weer een beetje meezit, dan zou ik in oktober kunnen beginnen. In ieder geval dit jaar moet het af zijn.”



