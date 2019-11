Parasol mocht mogelijk niet aan monument vastgezet worden: gemeente onderzoekt bouten in The Shoege

Do 7 nov. Er is wel overleg geweest met de gemeente over de inrichting van het pand, maar niet over de bouten in de muur bij restaurant The Shoege. En dus wordt er nu ‘onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de overtreding’ bij het 17e eeuwse pand.

Door Bart Gotink

Dat meldt de gemeente Den Bosch in antwoord op vragen van Bosch Belang. Die partij vroeg zich of ‘dit beeldbepalende pand in een van de leukste straatjes van de stad wel op de juiste wijze wordt beheerd en onderhouden’. ,,Recent zijn drie parasols via stalen bouten aan de voet verankerd in de muurstenen van dit rijksmonument. Ook zijn opvallende, ontsierende gaten in de voorgevel waarneembaar boven de voordeur”, stelde de gemeenteraadspartij.

Volledig scherm Parasols bij The Shoege: Ontsiering van de gevel, aldus Bosch Belang © Bosch Belang

‘Delen uw zorg’

,,Dit betreft een rijksmonument, dus wij delen uw zorg tot behoud van erfgoed”, stelt de gemeente Den Bosch nu. Volgens hen is er wel contact geweest over de inrichting van The Shoege, maar niet over de parasolbevestiging. ,,Er is direct actie ondernomen naar aanleiding van een bij ons binnengekomen melding en momenteel wordt onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de overtreding en de te ondernemen herstelmaatregelen.”