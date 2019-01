Parkeerdruk rond station Rosmalen blijft heel hoog

Op deze vrijdagochtend zijn zowat alle parkeerplaatsen in de buurt van treinstation Rosmalen bezet. Ook naast het voormalige gemeentehuis aan de Hoff van Hollantlaan is geen vrije plek te vinden. De parkeerhavens aan weerszijden van de Hoff van Hollantlaan net voor de t-splitsing zijn ook permanent bezet. Alleen aan de achterkant, tegen het spoor zijn nog wat lege plaatsen.

Omdat aan deze zuidzijde meestal wel wat ruimte is, is er volgens de gemeente geen sprake van serieuze parkeerproblemen rond de Hoff van Hollantlaan en de Deken van Roessellaan. En dat geldt ook voor andere plekken in de buurt waar forenzen 's morgens vroeg hun auto's stallen om met de trein verder te reizen, zoals bij de Annenborch en de JBZ-poli.

Problemen

Maar de waarheid is begin 2019 net even anders. Formeel is misschien dan geen sprake van een probleem als sec wordt gekeken naar het totaal aantal parkeerplekken. Maar in de dagelijkse praktijk lopen gebruikers van het voormalige gemeentehuis wel degelijk tegen problemen aan. Patiënten van de huisartsenpraktijk, FysioCompagny, bibliotheek/gemeentesecretarie en Perron-3 vinden lang niet altijd een parkeerplek in de buurt van de ingangen.

Veel ongemak

Zeker voor mensen die wat slecht ter been of ouder zijn, geeft dat veel ongemak zegt fysiotherapeut Katina Scholts van FysioCompagnie. ,,Ik heb recent nog contact gehad met de gemeente om hier een invalidenparkeerplaats aan te laten leggen. Zodat we in ieder geval zeker weten dat hier voor de deur één plek vrij is. Nadeel is dat je er dan alleen maar met een invalidenkaart mag parkeren.”

Volgens fysiotherapeut Scholts is het zelfs zo dat patiënten naar andere praktijken gaan omdat ze zo moeilijk bij deze FysioCompagnie kunnen parkeren.

Blauwe zone

Anderhalf jaar geleden is ook de suggestie gedaan om voor het parkeerterrein aan de zijde van de Hoff van Hollantlaan een blauwe zone in te voeren. Daarbij zou voor de langparkeerders en de forenzen achter het gebouw een plaats kunnen worden ingericht, zonder zo'n blauwe zone. ,,Lijkt me een prima idee", zegt Katina Scholts.

Toenmalig wethouder van verkeer Jos van Son suggereerde in 2017 al om langparkeerders naar de achterkant van het gebouw te dirigeren en daar voetpaden aan te leggen in de richting van het treinstation. Zijn idee voor een slagboom bij de ingang is nooit verwezenlijkt.

Een blauwe zone evenmin. Het toenmalige college van B en W voelden niets voor invoering van een blauwe zone. Dat moet ook weer worden gecontroleerd en er zijn allerlei ontheffingen nodig voor mensen die wel op de bewuste plek werken. Ook zou een blauwe zone weer kunnen leiden tot parkeeroverlast in de directe woonomgeving, stelde het Bossche college in oktober 2017. Maar wie weet biedt het nieuwe college ook nieuwe kansen. De fysiotherapeuten zouden er blij mee zijn.

Een woordvoerster van de bibliotheek zegt dat bij deze instelling geen sprake is van structurele verlast door te weinig parkeerplaatsen.