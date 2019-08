Parkeeropbrengsten Den Bosch vallen vies tegen

Meat the Victims voor de rechter: activisten of extremis­ten?

9:30 DEN BOSCH/BOXTEL - Activisten met een ideaal, boze boeren en een flinke politiemacht. Op 13 mei stond het allemaal tegenover elkaar op het erf van een Boxtelse varkensboer. Dinsdag staan de betogers voor de rechter. Volgens minister Grapperhaus was er sprake van extremisten, die ‘keihard gestraft’ moesten worden. Wat blijft daar in de rechtszaal nog van over?