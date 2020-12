Parkeeroverlast aangepakt en ongewenst bezoek Willemspoort aan banden gelegd

Na boze brief aan burgemees­ter krijgen Helvoirtse Emmi en Mart nieuw speeltoe­stel

27 december HELVOIRT - Honderd jaar voor Christus woonden er al mensen in Den Hoek in Helvoirt, bleek uit archeologisch onderzoek in 2019. Nu staat er een speeltoestel voor de kinderen uit de buurt als symbolische herinnering aan de bewoning van 2100 jaar terug. Dankzij Emmi (5) en Mart (8) van den Boer schreven die er wel eerst een boze brief naar de burgemeester voor moesten schrijven.