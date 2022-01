Parkeerplaats mét waterberging aan Dorpsstraat Vught

Chris Broekmeu­len overleden (68), huisarts en nog veel meer in en voor Den Bosch

DEN BOSCH - Een duik in het water voor Swim to Fight Cancer, hulp in het azc in Rosmalen, achter De Kikvorschen aan en het schrijven van talloze ingezonden brieven in het Brabants Dagblad. De woensdag op 68-jarige leeftijd in zijn woonplaats Den Bosch overleden Chris Broekmeulen was meer dan alleen huisarts.

6 januari