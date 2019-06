Parkeerplaatsen Willemspoort liggen er al, dus Heijmans schiet niet tekort

Bossche­naar Benny van de Broek onderschei­den als Lid in de Orde van Oranje Nassau

16 juni DEN BOSCH - Bosschenaar Benny van de Broek (51) is gisteren onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats in dorpshuis de Moerkoal in Middelrode. Als medeoprichter van de stichting dorpshuis De Moerkoal heeft hij een doorstart mogelijk gemaakt.