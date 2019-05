Parkeerprobleem Switch180Club Berlicum moeilijk op te lossen

BERLICUM - Het is niet even simpel op te lossen, het parkeerprobleem bij de sportschool van Switch180Club aan de Sassenheimseweg in Berlicum. Buurtbewoners van de Westakkers en omgeving klagen dat ze vaak niet fatsoenlijk de wijk in of uit kunnen. De sportschool is op de hoogte van de klachten en zoekt oplossingen.

Bij ‘Praat met de Raad’ kwam buurtbewoner Ad van Zandvoort onlangs klagen over de parkeerdrukte rond de Berlicumse sportschool. ,,Auto's staan aan twee kanten van de weg. Als er iemand in of uit de wijk moet, dan is dat vaak een probleem. En voor fietsers en ander langzaam verkeer is dat al helemaal gevaarlijk. Om de veiligheid voor de wijk te verbeteren, moet er echt wat gebeuren", aldus Van Zandvoort.

Switch180Club is op de hoogte van de problemen. ,,Echt heel vervelend als de buurt daar last van heeft”, zegt Daniëlle Bosch van de sportschool. ,,We hebben al onze leden via de app en via de mail al laten weten dat ze alternatieven zoeken voor het autogebruik. Dat hebben we ook op onze voordeur aangeplakt met een poster. Daarop staan ook tips. Kom met de fiets, gebruik carpoolen en als je toch een auto gebruikt, parkeer dan maar aan een kant van de weg. Dat helpt al wat.”

Volledig scherm Switch180Club vraagt haar leden om rekening te houden met de buurt. Op de voordeur is een pamflet geplakt met parkeertips. © Domien van der Meijden

Bosch zegt dat Switch180Club de laatste tijd flink is gegroeid. ,,Toen de eigenaar hier begon, toen hadden we rond de 350 leden. Dat zijn er inmiddels 1100. En dat kun je qua parkeren dus maar moeilijk oplossen. We zijn in gesprek met de gemeente Sint-Michielsgestel om te kijken of er plekken rond de sportschool zijn waar nog wat parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden. Maar veel ruimte is er niet. Dat onderzoek loopt nog.”