Parkeertarieven in Den Bosch zijn voer voor discussie

Een paar jaar geleden werd het reservepotje Parkeer en Verkeer geleden eenmalig gespekt met 6,5 miljoen euro. De pot is leeg, maar er wordt nog steeds een miljoenenafdracht aan de algemene middelen begroot. Daardoor rekent de gemeente dit jaar op een tekort van 3,7 miljoen euro.

Niet genoeg

De afgelopen drie jaar streek Den Bosch voor heel de gemeente aan parkeergeld zo’n 15 miljoen euro jaarlijks op. Parkeergarage St.-Jan lijkt steeds voller te staan, maar het is niet genoeg om het gat te dichten. ,,De parkeerbezetting valt tegen’’, zei Judith Hendrickx (De Bossche Groenen).

Zoals bij andere gemeentelijke garages in Den Bosch kost het 2,20 euro per uur om daar te staan. Wat Hendrickx betreft zou de prijs omhoog mogen gaan. ,,Laat de automobilisten vooral parkeren op de transferiums. Stimuleer mensen om te fietsen of te lopen naar de stad.’’

,,Daarmee dicht je de gaten niet’’, zei wethouder Hoskam. ,,We zullen moeten doorpakken’’, benadrukte hij en hij zei uit te zien naar het debat dat hierover binnenkort wordt gevoerd.

Landelijk onderzoek

Uit landelijk onderzoek blijkt dat de meeste gemeenten minimaal 3 euro per uur zouden moeten vragen om de ‘eigen’ parkeergarage kostendekkend te laten zijn. Dat doet vrijwel geen enkele gemeente. Wat dat betreft had Hoskam het over de ‘prijselasticiteit van het parkeren’.

De meeste vertegenwoordigers van de fracties wilden daar ingaan hoever zei de tarieven wilden rekken. Evenmin gingen zij in op de opmerking van Hendrickx over de nieuwe parkeergarage die in het Gasthuiskwartier is gepland als parkeergarage Tolbrug op termijn stopt. ,,Dat wordt een financieel debacle. Daarom komen we binnenkort met een voorstel om het niet te doen’’, aldus Hendrickx.

Verleiden