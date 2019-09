Parkeertarieven schieten omhoog in Den Bosch, zowel voor bewoners als bezoekers: tot 90 cent per uur erbij

Bosch Winterpara­dijs wil met artiest scoren op televisie: 'Zorgen voor voldoende publiek’

9:31 DEN BOSCH - Met een bekende artiest wil de gemeente Den Bosch op 8 december zorgen voor een ‘zo aantrekkelijk mogelijke’ start van het Bosch Winterparadijs op de Parade. ,,We hebben vorig jaar The Voice Senior winnaar Jimmy Bellmartin gehad en jaren geleden trad Karin Bloemen op. We streven naar vergelijkbare optredens’’, zegt Jan de Wit, die het evenement namens de gemeente coördineert.