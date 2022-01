Parkeren bij Perron-3 uitgebreid en veilige looproute naar station

De parkeerdruk rond het station in Rosmalen is lange tijd groot geweest. Het parkeerterrein bij NS-station zelf is niet zo heel groot. Forenzen die met de trein naar hun werk gaan, parkeren daarom ook op allerhande plekken in de buurt. Bijvoorbeeld voor de deur van zorgcentrum de Annenborch iets verderop. En ook het parkeerterrein rond Perron-3 is een aantrekkelijk alternatief.