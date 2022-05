Parochie Nuland weigert grond af te staan voor dure villa's, ondanks dreiging met boete

met video Heroes-coach Braal prijst incompleet team om strijdlust: ‘De druk ligt volledig bij Leiden’

,,Toen we drie weken geleden met al deze blessures te maken kregen, hadden we nooit verwacht zover te komen”, klonk Heroes Den Bosch-coach Erik Braal na het gewonnen vierde duel in de finale. “De druk ligt nu volledig bij hun”, was hij duidelijk over het verwachtingspatroon richting de allesbeslissende vijfde finale.

28 mei