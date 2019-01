Parochiepenning voor vertrekkende plebaan Geertjan van Rossem

Van Rossem werd geboren in Breda in 1960 en daar volgde hij de lagere school en ging hij naar het gymnasium. In 1978 ging hij rechten studeren in Leiden en na afronding daarvan begon hij in 1982 met zijn priesteropleiding in Rolduc, die hij voltooide in 1988 aan het Sint-Janscentrum, waar hij aansluitend in de Sint-Jan tot priester werd gewijd. Dit jaar is Geertjan 31 jaar priester.