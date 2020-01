Partij voor de Dieren weet wel raad met vuurwerkafval in Den Bosch

DEN BOSCH - Een groep vrijwilligers, aangestuurd door de plaatselijke werkgroep van de Partij voor de Dieren, heeft zaterdagochtend in De Kruiskamp de handen flink uit de mouw gestoken door zoveel mogelijk vuurwerkafval op te ruimen in de wijk.

Met een grijper in de hand struinen de vrijwilligers, een stuk of vijftien in totaal, rond door de straten in het uitgekozen stadsdeel. Een van hen is Claudia van Dijk, toevallig ook lid van de organiserende werkgroep. “Het is niet gering wat we hier allemaal aantreffen, zo kort na de jaarwisseling. Maar dat is eigenlijk bijna overal zo. Los van de vuurwerkresten prikken we ook het ‘gewone’ afval aan onze stok. Tja, nu we tóch bezig zijn...”, doet ze glimlachend uit de doeken.

In de Arlonstraat daarentegen ligt opvallend weinig afval. Althans als je één hoek, die door buurtbewoners als een soort verzamelpunt is ingericht, even buiten beschouwing laat. De gekozen hoek is overigens verre van ideaal, aangezien zich op de bewuste plek óók een elektriciteitskast bevindt. “Moet je kijken, een compleet vuurwerkpakket dat nog niet is aangestoken. Levensgevaarlijk, zeker wanneer kinderen toevallig wat kattenkwaad willen uithalen”, waarschuwt Rick van de Pol die de opruimactie namens de Partij voor de Dieren coördineert.

Vuurwerkslachtoffers. geldverspilling en schade

“Het afsteken van vuurwerk rond oud en nieuw is voor velen nog altijd een traditie met een heilige status. Naast de onvermijdelijke vuurwerkslachtoffers, de gigantische geldverspilling en de schade die telkens ontstaat, zijn er nog veel méér nadelige effecten op te noemen. Wat te denken van alle dieren die zich het apezuur schrikken van al dat geknal? Huisdieren, landbouwdieren, ‘wilde’ dieren, het maakt geen verschil. Maar mensen met bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis (PTSS) worden er net zo goed knettergek van”, verduidelijkt hij.

“En dan de invloed op het milieu. De concentratie fijnstof die vrijkomt is enorm, wat vanzelfsprekend een serieuze bedreiging vormt voor mensen met ademhalingsproblemen en andere gezondheidsklachten. Zware metalen, die met name in siervuurwerk verwerkt zitten, zijn het meest schadelijk voor mens, dier en milieu. Hoe langer die troep blijft liggen op straat, des te groter de kans dat metalen zoals antimoon, barium en strontium in het oppervlaktewater en de bodem terechtkomen. Dat verklaart voor een groot deel de noodzaak van deze opruimactie.”

Buurtbewoner Sach Petrovic -geen familie van Zeljko- is blij met de geleverde inspanningen: “Het is inderdaad een smerige troep die geen enkel nut dient. Een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk zoals in Apeldoorn zou overal in het land moeten gelden.”