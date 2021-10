Passagiersschip scheef voor de Trierbrug

Wat was die knal?! Vuurwerk­over­last neemt toe in Brabant: ‘Ik krijg filmpjes van kinderen met cobra's onder hun bed’

15 oktober Wat was die knal?! Het is pas oktober, maar nu al schrikken we regelmatig van harde knallen die soms zelfs onze ruiten doen trillen. De meldingen van vuurwerkoverlast stromen binnen bij de politie. Er is zelfs een website opgericht (mét knal-rating) waarin mensen kunnen opzoeken of het om vuurwerk ging.