Pastoriestraat Rosmalen wil parkeeroverlast eindelijk opgelost zien

ROSMALEN - Zijn ordner met correspondentie met de gemeente is intussen behoorlijk gevuld. Willem Hoogenberk is dan ook al vanaf 2016 bezig om de parkeeroverlast in de Pastoriestraat in het centrum van Rosmalen aan te kaarten. Tot nu toe is er geen oplossing aangedragen door de gemeente. Daarom heeft Hoogenberk opnieuw een brief op poten gestuurd naar de gemeenteraad. En VVD-raadslid Hanneke Welten heeft er inmiddels vragen over gesteld aan het college.

Hoogenberk heeft er al in 2016 aandacht voor gevraagd. Dat was toen hij namens de straat insprak op het plan om op het terrein van Polier van Crey woningen te bouwen. Met die extra woningen zou ook de parkeerdruk toenemen, voorspelde Hoogenberk. Sindsdien zijn een aantal gesprekken gevoerd met ambtenaren en toenmalig wethouder Jos van Son, maar de status van die bijeenkomsten bleef onduidelijk en de afspraken evenzeer. ,,Wij hebben de gemeente gevraagd om alle ondernemers en werknemers in het centrum inclusief de marktlieden een brief te sturen met daarin het verzoek om niet langer in de Pastoriestraat te parkeren. Dat is nooit gebeurd. Wel heeft de gemeente óns gevraagd om te polsen of bewoners iets voelen voor afsluiting. Maar dat is een taak van de gemeente en niet van ons.”