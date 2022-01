Patiënt blijft vaker thuis, JBZ kijkt van afstandje mee

Basisscho­len Koningslin­de en Molenven niet langer samen door één deur? Nieuwbouw in beeld voor Molenven

VUGHT - Kindcentrum Het Kwartier in Vught noord barst uit zijn voegen. Een deel van de 750 leerlingen krijgt les in noodlokalen. Permanente uitbreiding voor de basisscholen het Molenven en de Koningslinde is in zicht maar wat is de beste plek?

29 januari