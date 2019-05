Patiënt JBZ eet binnenkort drie kwartier na bestelling à la carte

DEN BOSCH - In een ziekenhuis liggen is meestal geen pretje. Ook nog eens niet zelf mogen uitmaken wanneer je wilt eten maakt het helemaal vervelend. Het is natuurlijk al stukken beter dan decennia terug toen patiënten helemaal geen keuze hadden en gewoon moesten eten wat de pot schafte, inclusief warme pudding met vel. Vandaag de dag mogen patiënten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis zelf al een dag tevoren hun menu en ontbijt samenstellen. In speciale boxen gaan de maaltijden op karren vervolgens de dag erop naar de afdelingen.

,,Toch bepalen wij als ziekenhuis nog steeds op welke momenten patiënten moeten eten. Dat vinden we niet meer passen bij de visie om juist de patiënt steeds meer regie te geven over zijn gezondheid”, zegt René de Bont, teamleider voedingslogistiek in het Bossche ziekenhuis. ,,Onze ziekenhuiskeuken is inmiddels ook alweer bijna twintig jaar oud. We stonden voor de keuze om die op de huidige plek te vervangen of iets anders te doen. We hebben Sodexo benaderd om mee te denken over een alternatief. “

Vanaf november geldt de slogan: Ons menu voor u. ,,We passen dit concept al in een aantal ziekenhuizen toe”, zegt Jos ten Westeneind van Sodexo. ,,We willen daarbij echt het restaurantgevoel benaderen; zo snel mogelijk nadat de patiënt besteld heeft, wordt het eten geserveerd.”

Dat moet in het najaar gebeuren vanuit de nieuwe keuken die wordt gebouwd op de begane grond van de vleugel achter de spoedeisende hulp. De nieuwe keuken ligt centraler en dat is wel prettig voor de afhandeling van bestelde maaltijden. De ‘looptijd’ wordt een stuk korter. De huidige keuken ligt nog op de begane grond van het voormalige Willem Alexander Ziekenhuis.

JBZ en Sodexo deden eind 2017 al een proef met het nieuwe concept op een paar afdelingen. Daarbij konden patiënten vanuit hun bed telefonisch een zelf samengestelde maaltijd bestellen. De mogelijkheden hiervoor zijn tevoren wél afgestemd op eventuele diëten. Niet elke menukaart is dus helemaal gelijk.

De proef in 2017 is goed verlopen, zeggen Ten Westeneind en De Bont. ,,Patiënten en personeel op de verpleegafdelingen waren tevreden. Voor ons was vooral spannend of we waar konden maken om de maaltijden uiterlijk drie kwartier na bestelling te leveren. En dat lukte.”

In de nieuwe opzet nemen patiënten contact op met het Maaltijd Advies Centrum. Een soort callcentrum waar deskundige (dieet)medewerkers ook maaltijdgegevens kunnen inzien van patiënten en gericht kunnen adviseren over het eten. Ze kunnen hier de ‘eetgeschiedenis’ van de patiënt in het systeem bijhouden. De patiënt kan straks kiezen uit vergelijkbare menumogelijkheden als nu. ,, De manier waarop we het presenteren wordt heel anders. Eten wordt een beleving”, zegt Ten Westeneind.

De belofte om uiterlijk na drie kwartier uit te serveren, kan de keukenbrigade van het JBZ tussen 7 uur en 19 uur gestand doen. Ontbijten kan wanneer de patiënt zin heeft, tot 10 uur. Warme maaltijden worden gebracht na half twaalf, vers bereid. Volgens De Bont is het voor de keuken straks niet moeilijker om te plannen. ,,Ook nu weten we niet precies wat er allemaal besteld gaat worden en zijn we met meerdere onderdelen bezig. Het nieuwe concept levert straks wel betrouwbare gegevens op waardoor we naar verwachting 30 procent minder voedsel verspillen. Nu bestellen patiënten de dag van opname wat ze de volgende dag, na de ingreep, willen eten. Soms hebben ze dan helemaal geen zin meer en moet het worden weggegooid.”