Patiënten krijgen hulp in eigen dorp: nieuw gezondheidscentrum in Vinkel is open

Bart Luining was jarenlang verslaafd aan alcohol, nu helpt hij gevangenen van de PI Vught: ‘Herstel is een keuze én mogelijk’

21 februari VUGHT - Volgens de officiële cijfers is zeker de helft van het aantal gevangenen verslaafd aan alcohol of drugs. Om precies te weten wat er in hun hoofden omgaat, nam de PI Vught drie jaar geleden ‘ervaringsdeskundige’ Bart Luining in dienst. Het blijkt een schot in de roos. Er start zelfs een tweede collega die zwaar verslaafd was, afkickte én besloot het roer om te gooien.