Paul Kagie heeft er na 40 jaar Bossche politiek nog niet genoeg van, zoon Maarten loopt warm

Kagie begon als raadslid van de PvdA, werd in 1994 wethouder maar moest twee jaar later noodgedwongen stoppen omdat hij geen vertrouwen meer had van de gemeenteraad. Dat gebeurde nadat Kagie een burger een vuistslag in zijn gezicht had gegeven. De Bosschenaar keerde in 2015 als wethouder terug, deze keer voor voor Bosch Belang. Die partij stapte enkele maanden voor de verkiezingen uit de coalitie, maar Kagie bleef als wethouder zitten.



Op de lijst van Leefbaar ‘s-Hertogenbosch prijkt de naam van zoon Maarten (31) op nummer 5. Die heeft beduidend meer politieke ambities dan zijn broer Thomas die op plaats 40 is terug te vinden. Maarten Kagie is de laatste maanden vooral actief op sociale media en heeft een podcast over Den Bosch.