Paul Rüpp stopt bij Avans Hogeschool Den Bosch

Met een virtual reality-bril op je neus denk je niet meer aan die zere nek, maar je oefent hem wél

16 maart DEN BOSCH/VLIJMEN - En niet zo snel naar de fysio in coronatijd én meer last van nek en rug door het vele thuiswerken. Hoe ideaal is het dan om thuis via een virtual reality-bril je oefeningen te kunnen doen? Toch willen therapeuten er nog niet massaal aan, merken ze bij het Bossche bedrijf inMotion VR, ook al valt het niet mee met de oefendiscipline thuis.