Paul van Loon en Stichting Leergeld kondigen in Den Bosch musical aan

DEN BOSCH - Kinderboekenschrijver Paul van Loon gaat met Stichting Leergeld een eindmusical voor groep 8 van de basisschool in Nederland produceren. In het verhaal van Van Loon is de boodschap van Stichting Leergeld over sociale uitsluiting verwerkt.

Het doel van dit project is tweeledig: enerzijds nóg meer ouders laten weten dat Stichting Leergeld er is en kan helpen. En anderzijds scholen aanspreken op hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat álle kinderen op school kunnen meedoen, ook de kinderen uit de minimagezinnen. Dat is bekend gemaakt bij de Landelijke Leergeld Dag, zaterdag in Muzerije/Babel in Den Bosch waarbij opgekomen wordt voor gelijke kansen van kinderen in het basisonderwijs.

Enorme sociale druk

,,In elke schoolklas zitten gemiddeld 2 of 3 kinderen die opgroeien in gezinnen waarvan de ouders/opvoeders van weinig geld moeten rondkomen. Scholen moeten zich ervan bewust zijn dat niet alle ouders de gevraagde bijdragen kunnen betalen en dat sommige ouders een enorme sociale druk voelen en ver gaan om aan de verplichtingen van school te kunnen voldoen. Dat gaat soms ten koste van andere noodzakelijke uitgaven, zoals huur, en soms steken ze zich zelfs in de schulden”, aldus Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland.