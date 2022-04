Pechtold: ‘Huidige Bossche coalitie plús PvdA, onvoldoende vertrouwen in De Bossche Groenen’

In zijn advies schrijft Pechtold dat er binnen de bestaande coalitie van vijf partijen onvoldoende vertrouwen is om samen met De Bossche Groenen (DBG) te regeren. ,,Uit een aantal indringende gesprekken is mij gebleken dat er binnen de bestaande coalitie onvoldoende vertrouwen is in samenwerking met De Bossche Groenen’’, schrijft Pechtold.