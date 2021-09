Pepernootliefhebbers opgelet: De Pepernotenfabriek komt én blijft in Den Bosch

video Scooterrij­der gewond door botsing met auto op N65 bij Helvoirt

8 september HELVOIRT - Bij een ongeval op de N65 bij Helvoirt is een scooterrijder gewond geraakt. Het ging mis aan het einde van de ochtend. Een automobiliste draaide de Kreitestraat in toen ze in botsing kwam met de scooterrijder. Laatstgenoemde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.