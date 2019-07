Perron-3 hoort in de haarvaten van Rosmalen

Kruisbestuiving. Dat is het woord dat het best past bij de doelen die Perron-3 zich heeft gesteld. Het Rosmalense sociaal culturele centrum bestaat tien jaar. Het is in die jaren een plek geworden waar veel Rosmalenaren komen. Op jaarbasis bezoeken tussen 250.000 en 300.000 mensen Perron-3, schat directeur Anton Steenbergen. Ze komen voor theater, bibliotheek, gemeenteloket, GGD, Vivent, vergaderen er, volgen een cursus of zijn lid van een van de vele clubs en verenigingen die er huizen. Het grote bord naast de hoofdingang van Perron-3 is te klein om alle huurders van het sociaal culturele centrum op te projecteren. Perron-3 is dus veel meer dan alleen de theaterzaal. ,,Theater en cabaret, het is denk ik slechts 15 procent van alles wat we doen", zegt Steenbergen. ,,Die zaal is veel belangrijker voor alle amateurgezelschappen. En dat is ook de bedoeling.”