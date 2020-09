Pesten stopt waar respect begint en vice versa

Tegenwind voor turbines in polder, voor Rosmalens Belang is 16 windmolens in gehele gemeente de max

24 september DEN BOSCH - De coalitiepartijen in de Bossche gemeenteraad hebben de komende twee weken nog wel wat te bespreken over een groot windmolenpark in de Rosmalense en Nulandse Polder. Waar D66 en GroenLinks geen enkele moeite hebben om in de polder maximaal 25 turbines te plaatsen, zijn VVD, CDA en Rosmalens Belang gereserveerder. Voor Rosmalens Belang is 16 molens in de gehele gemeente het maximum, dus niet alleen in de polder. ,,De wind is te gast‘’’, benadrukte Guido Smeets nog maar eens.