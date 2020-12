Peter Pennings: ‘Als wethouder heb je een groot incasseringsvermogen nodig’

Boerendoch­ter Laura (23) heeft anno 2020 nog genoeg agrarische ambities

10 december HELVOIRT - Het boerenleven is niet alleen boze agrariërs bij het provinciehuis in Den Bosch, of stikstof, of bio-industrie. Dat wil Laura van Esch mensen meegeven. En dus opent de 23-jarige haar eigen boerderijwinkel bij het melkveebedrijf van haar ouders. ‘Met de winkel erbij kunnen onze ouders onbezorgd tot aan hun pensioen blijven boeren’.