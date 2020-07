Petit Comité Orthen over spoorwegovergang: ‘Raad is op verkeerde been gezet’

DEN BOSCH - De Bossche gemeenteraad is door het college van B en W ‘op het verkeerde been gezet’ toen zij vorige maand moest beslissen over de toekomst van de spoorwegovergang in Orthen.

Dat beweert althans het Petit Comité Orthen in een brief aan de gemeenteraad. Daarin kondigt hij ook aan mede daarom naar de rechter te stappen om het besluit om een tunnel voor langzaam verkeer aan te leggen onder het spoor in Orthen, terug te draaien.

Betonnen blokken blokkeren doorgang

De spoorwegovergang in Orthen is al langer afgesloten voor autoverkeer. Alleen (brom)fietsers en wandelaars kunnen daar het spoor nog over. De schuine oversteek is daarvoor ook deels afgezet met betonnen blokken.

De gemeente heeft vanwege de veiligheid en het toename van het treinverkeer alternatieve mogelijkheden laten onderzoeken om het spoor te kruisen. De gemeenteraad koos op 9 juni voor de tunnel onder het spoor. Het comité beweert nu dat het college de raad op het verkeerde been heeft gezet door ‘zeer gekleurde dan wel onvolledige informatie’ over veiligheid en de toename van het aantal treinen op dit traject.

Volgens het comité wordt de overgang door het ministerie van Infrastructuur en Veiligheid helemaal niet als onveilig gezien en staat niet op een lijst om te verbeteren.

Slechts 3 incidenten

Volgens het comité wordt de overgang door het ministerie van Infrastructuur en Veiligheid helemaal niet als onveilig gezien en staat niet op een lijst om te verbeteren. Sterker, sinds 1975 zijn ter plaatse welgeteld 3 incidenten geweest. Bovendien staat in het Tracébesluit van het ministerie over het spoor tussen Meteren-Boxtel ‘dat in Orthen als verbetering volstaan kan worden met een haakse overweg, bij voorkeur uitsluitend voor langzaam verkeer’.

Niet veel meer Sprinters

Ook ten aanzien van de groei van het treinverkeer is de raad onjuist geïnformeerd, stelt het comité. Gesteld is dat er 24 treinen per uur gaan rijden. Maar in het zogenoemde spoorboekloos is geen groei voorzien van het aantal Sprinters tussen Geldermalsen en Den Bosch per uur van 2 naar 4 of zelfs 6 Sprinters.

Intercity's rijden wel spoorloos. Dat zijn er 6 per uur in beide richtingen. Ook het aantal goederentreinen per etmaal staat nog niet vast, omdat gemeenten nog druk bezig zijn om dat aantal vanwege gezondheidsrisico's terug te brengen.

Het comité concludeert daarom dat de beweringen van zowel college van B en W dat er 'veel meer treinen gaan rijden’ ongegrond is. én dat geldt ook voor de bewering van ProRail dat de overgang in de toekomst per uur bijna een half uur dicht is.