Petitie tegen pelletverwarming kasteel Heesterburgh ingetrokken

ENGELEN - De petitie tegen de biomassaketel met pelletverwarming in het nog te bouwen kasteel Heesterburgh is ingetrokken. Luuk Niessen, initiatiefnemer van de petitie, heeft zich laten overtuigen door bouwbedrijf Heijmans.

Er is in Nederland veel discussie rondom het gebruik van pelletverwarming. Tegenstanders vinden dat de verbranding van pellets de toch al vervuilde lucht nog meer vervuilt met fijnstof. En de toevoer en de herkomst van het hout van afval- en snoeihout is niet duurzaam genoeg. Niessen dacht er ook zo over en kreeg voor zijn petitie zo'n 200 handtekeningen.

Onlangs heeft hij zich samen met twee leden van de bestuursraad Engelen/Bokhoven door Heijmans laten bijpraten. De presentatie van Heijmans was voor hem een duidelijk en goed verhaal. ,,Ik ben 100 procent overtuigd dat deze installatie wel duurzaam genoeg is", aldus Niessen.

Geperste houtkorrels

Volgens de uitleg van Heijmans gaat het om geperste houtkorrels gemaakt van houtzaagsel en resthout van de houtverwerkende industrie en snoeihout uit bossen. De houtpellets met het keurmerk Better Biomass voldoen aan de NTA-8080 eisen, dat garandeert dat het houtproduct duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verhandeld. De intentie van Heijmans is om de garantie te verlengen van 5 tot 20 jaar. ,,Hoe langer we betrokken zijn, hoe langer we kunnen toezien op de duurzaamheidseisen", aldus een woordvoerder van Heijmans.