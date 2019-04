Pettelaarse Schans bijna klaar voor Kingsland: maar waarom is er een touwtje gespannen?

De afgelopen weken zijn ruim 12.000 kaarten verkocht voor het evenement waarvoor in totaal 15.000 kaarten beschikbaar zijn. Het zal de bezoekers een zorg zijn waar het midden van het festivalterrein precies is. Maar zo’n dertig medewerkers van het evenementenmanagementbedrijf Dutch7 kijken geregeld naar een touw dat vanaf een enorm podium kaarsrecht over de grond is gespannen. ,,Dat is de hartlijn van het terrein zodat we alles goed kunnen verdelen. Ik ben nogal een control freak’’, zegt projectmanager Verity Manley.