Philips-topman wordt nieuwe voorzitter van Nationaal Monument Kamp Vught

De Jong is president van Philips Nederland en bezoekt al jaren samen met zijn vrouw herdenkingen bij Nationaal Monument Kamp Vught. Hij aanvaardt het voorzitterschap vanwege het maatschappelijk belang van het museum. ,,Leven in vrijheid is ons grootste goed", aldus De Jong. ,,Herdenken en het actueel houden voor alle Nederlanders en in het bijzonder jonge generaties is van enorm belang. Nationaal Monument Kamp Vught vervult daarin een vooraanstaande rol en doet dat op indringende wijze. Ik zie er naar uit om daar de komende jaren aan bij te mogen dragen.”

Louwers was vanaf 2011 penningmeester in de Raad van Toezicht en werd in 2016 voorzitter. Begin mei draagt hij de voorzittershamer van het vernieuwde herinneringscentrum over aan De Jong. ,,Het is een mooi moment om afscheid te nemen en het voorzitterschap met vertrouwen over te kunnen dragen. De laatste investering van ruim 4.000.000 euro om schoolgroepen beter te kunnen ontvangen en ons vernieuwde museum op een nationaal podium te kunnen presenteren, was spannend. Dankzij vele grote en kleinere giften konden we onze ambities realiseren. We zijn klaar voor de toekomst. Ons motto ‘Herdenken is nadenken’ is er een die zeer bij mij past. Zeker in deze, voor jongeren, ingewikkelde tijden met vele waarheden.”