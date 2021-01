PI Vught getroffen door stroomstoring; extra personeel ingezet en geen bezoek mogelijk

Kermis in 2021? Den Bosch bereidt zich er als een van de weinige steden al op voor

24 januari DEN BOSCH - Het vereist fantasie en optimisme: in augustus naar de kermis in de Bossche binnenstad. Vlakbij de winkels botsen, poffertjes eten en schieten voor een knuffelbeer. Met de coronabeperkingen die nu gelden is het moeilijk voor te stellen. Toch wordt er al voorzichtig over nagedacht.