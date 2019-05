PI Vught zet complete terroristenafdeling in isoleercel, Balie-jihadist Aziz A. 'deed niet mee aan Allahu Akbar-actie’

PI Vught heeft in totaal 41 plaatsen voor terreurverdachten, verspreid over vijf afdelingen die dicht bij elkaar liggen. De acht gedetineerden die door de ventilatieroosters van hun cel ‘Allahu Akbar’ schreeuwden tijdens de twee minuten stilte, zaten samen op één afdeling, meldt woordvoerder Robert Meijer (Dienst Justitiële Inrichtingen) aan deze krant.

‘Hij is een serieuze man’

Aziz A., de Syriër die in 2017 in debatcentrum De Balie werd herkend als terrorist, zit op een afdeling verderop. Volgens justitie is hij in Syrië mogelijk bij aanslagen en moorden betrokken geweest. Hij zit in afwachting van zijn proces vast op de terroristenafdeling in Vught en gaat gebukt onder een streng regime.

Volgens zijn advocaat Peter Plasman hoort Aziz A. niet onder de acht gedetineerden die naar de isoleercel zijn gebracht. ,,Dit is een uiterst serieuze man die niet de lol van dit soort acties inziet. Mijn cliënt is zich goed bewust van het verleden en weet dat hij op zo’n moment zijn mond moet houden. Dat geldt helaas niet voor zijn medegevangenen.”

‘Ongelooflijk domme actie’

Plasman veroordeelt de ‘ongelooflijk domme’ actie van de terreurverdachten, maar vraagt zich tegelijkertijd af of je ze in strafrechtelijke zin überhaupt kunt aanpakken. Volgens de advocaat valt of staat alles met het feit of er vooraf door een rijksambtenaar een bevel is gegeven om stil te zijn. ,,Als dat zo is, hebben de gevangenen in strijd gehandeld met een ambtelijk gegeven bevel. Dat is een misdrijf.”

Als er vooraf geen bevel is gegeven, gaat Plasman ervan uit dat een juridische consequentie niet mogelijk is. Volgens woordvoerder Robert Meijer is de directeur van PI Vught gerechtigd om een disciplinaire straf op te leggen als blijkt dat de huisregels van de afdeling niet worden opgevolgd. ,,De gedetineerden zijn op basis van ordeverstoring naar de isoleer gebracht. Daar kunnen ze bewaar tegen maken, dan gaat een onafhankelijke commissie oordelen of de straf rechtmatig is opgelegd.”

Meijer kan niet zeggen of er al gedetineerden zijn die bezwaar hebben gemaakt. De meeste advocaten die terreurverdachten in Vught bijstaan, houden de kaken stijf op elkaar. ,,Dat hebben ze onderling met elkaar afgesproken”, laat een receptioniste van een advocatenkantoor weten.

Voorbereid?

Het onderzoek naar de verstoring is nog altijd in volle gang. Momenteel is nog lastig vast te stellen wie wat precies heeft gedaan. ,,Dat komt omdat iedereen na vijf uur achter een gesloten metalen celdeur zit”, legt Meijer uit. Of de actie vooraf is voorbereid, zoals Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg eerder suggereerde, moet onderzoek nog uitwijzen. Op dit moment zijn daar nog geen aanwijzingen voor.

Advocaat Peter Plasman heeft van Aziz A. in elk geval niets meegekregen. ,,Ik was er afgelopen donderdag nog en kreeg niet de indruk dat er iets gaande was. Ik ben wel benieuwd wat hier precies achter zit. Mijn cliënt zit in elk geval niet in de isoleer en dat is voor hem maar goed ook. Een straf van maximaal veertien dagen in de isoleercel, dat is echt geen lachertje. Ik ken gevangenen die daar na een paar dagen al stapelgek van worden.”

Robert Meijer erkent dat de straf hoog is, maar noemt het ook noodzakelijk. ,,Dit is een serieus signaal van onze gevangenisdirecteur dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt.”