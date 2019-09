PI Vught zet rugby in als ‘wapen’ om gevangenen op het rechte pad te houden

Het is een bijzonder tafereel deze woensdagmiddag. Op het sportveld van de PI Vught, met uitzicht op de zwaar bewaakte EBI. Nationale en internationale rugbyspelers, gedetineerden én personeel van de gevangenis - gehuld in rode en blauwe shirts - proberen in het bezit te komen van de bal en te scoren. De ene na de andere tackle volgt. ,,Rugby is een sport van vallen en opstaan”, zegt Viguurs die het sportevenement begeleidt namens de Stichting Turn-Over. Turn-Over is een stichting die jongeren maar ook bajesklanten helpt bij het weer grip krijgen op hun leven én hun toekomst. Zo loopt bijvoorbeeld een project bij The Dukes in Den Bosch met een groep probleemjongeren. Viguurs: ,,Rugby vergt doorzettingsvermogen. Uitdelen kunnen ze vaak wel maar door rugby leren ze ook incasseren. Het gaat ook over kameraadschap, dat het prima is om ‘anders’ te zijn maar dat je toch kunt samenwerken. Hier wordt gebouwd aan relaties, geleerd om minder het conflict aan te gaan óf ze makkelijker op te lossen.”