‘Piek-up’ je kerstboom op Fort Isabella in Vught: ‘Coronaproof én gezellig’

Piek-up is een onderdeel van de Bossche Winter en een initiatief van Kaat&Co, Eetbar DIT, BUURT, Fort Isabella en Osteria Ciao Bella. ,,In navolging op het grote succes dat we tijdens de Bossche Zomer hebben geboekt met ons initiatief De Kemping”, aldus Anouk Stobbelaar van de organisatie. ,,Waarvoor zelfs premier Rutte ons nationaal heeft gecomplimenteerd.”

Studenten van universiteit vrijwilligers

Donderdagmiddag opende Piek-up. ,,Wij vinden het belangrijk om juist in deze tijd creatief bezig te blijven en de verbinding met de mensen onderling te blijven stimuleren op een veilige afstand. Ook voor de horeca is het belangrijk positief te blijven ook al is de toekomst onzeker en spannend.”



Bij aankomst op Fort Isabella rijden bezoekers door een grote poort en wordt gevraagd om in te loggen op het radio station ‘Tree.FM’. Stobbelaar: ,,Vervolgens is er koek en zopie en staat er een reuze touwtrek-installatie die gevuld is met alles wat je niet nodig hebt maar de kerstvreugde zeker vergroot. Allemaal vanuit je eigen auto. Zodra de beste boom is uitgekozen en in de auto gelegd wordt je in jouw auto vereeuwigd op een gezellige kerstfoto zodat er ook over een kerstkaart niet meer nagedacht hoeft te worden.”