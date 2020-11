Pierson College ‘helemaal niet blij’ met actie nationalistische actiegroep: ‘De rust was net weergekeerd’

,,We zijn hier helemaal niet blij mee’’, reageert rector/bestuurder Alma van Bommel van het Pierson College op de actie van dinsdagavond. De rust die na het weekend was weergekeerd, wil de school graag vasthouden. ,,Zo'n actie als van dinsdagavond berokkent schade. Door wat er nu gebeurt rond de school ontstaat een verkeerde beeldvorming. Wij willen graag het goede gesprek voeren en het in de klas bijvoorbeeld hebben over de vraag ‘hoe staan we in de wereld’.’’