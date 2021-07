Pierson en Sancta onderzoeken samenwerking

Waar moet je zijn in Brabant? Volg de grote rode pijl naar Het Noordbra­bants Museum

1 juli De Draak was net weg, en dus was er ruimte voor een nieuwe aandachttrekker op het voorplein van het Noordbrabants Museum: een grote rode pijl met de tekst: ‘Hier moet je zijn in Brabant'. Het is onderdeel van de campagne om mooie plekken in de provincie nog beter op de kaart te zetten