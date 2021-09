Piet Lathouwers sr (92) overleden

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is op 92-jarige leeftijd Piet Lathouwers sr overleden. Lathouwers gaf in zijn werkzame leven met zijn broer Guust onder meer leiding aan het gelijknamige familiebedrijf Lathouwers.

Piet Lathouwers nam in de jaren 50 met zijn broer van hun ooms het bedrijf over, dat sinds 1848 bestond. Het zat toen nog aan de Sint-Jorisstraat. Maar al snel breidde het bedrijf uit en nam de familie in 1960 op de hoek Pettelaarseweg en Zuiderparkweg nieuwbouw in gebruik. Later behoorden ook nog andere Opel-vestigingen tot het familiebedrijf.

,,Maar hij is vooral de man die het leasen van auto's naar Nederland heeft gebracht”, zegt zijn zoon Piet. ,,Leasen raakte in de VS in de jaren 50 en 60 al ingeburgerd en op verzoek van de Gruyter is mijn vader daar twee weken gaan kijken. Een heleboel collega-bedrijven durfden het niet aan, maar hij wel. En zo leasde hij de eerste zes auto’s bij de Gruyter.” Uiteindelijk ontstond in 1972 Autolease Holland.

Hockeysport

Piet Lathouwers was ook actief in de hockeywereld. Hij was voorzitter van hockeyclub MOP en erelid van de Vughtse vereniging. Hij floot ook jarenlang als bondsscheidsrechter hockeywedstrijden. Na de Olympische Spelen in Montreal stopte hij daarmee. Hij was daarna nog voorzitter van de spelregelcommissie van de internationale hockeybond FIH. Lathouwers was ook erelid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.